Grünes Glück - Gartenkultur in VorarlbergJetzt kostenlos streamen
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Folge 493: Grünes Glück - Gartenkultur in Vorarlberg
25 Min.Folge vom 07.04.2026
Ausgerechnet im digitalen Zeitalter wächst die Lust am Pflanzen, Säen, Setzen und Ernten in einem Ausmaß wie nie zuvor. Dabei geht es nicht um die perfekt geschnittene Hecke oder Rose mit Tipps vom Experten, sondern ums Experiment in jeder Beziehung. Die neuen Gärtner kommen aus allen Berufsgruppen und begeistern sich für das Legere und Struppige. Eine Dokumentation über Gemeinschaftsgärten, Permakultur, Gärten im öffentlichen Raum und Feldküchen. Bildquelle: ORF/Natalie Krieg
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