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Unser Österreich

Wunderwelt Bienen: Imkern in der Stadt

ORF IIIStaffel 1Folge 516vom 15.07.2026
Wunderwelt Bienen: Imkern in der Stadt

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Folge 516: Wunderwelt Bienen: Imkern in der Stadt

24 Min.Folge vom 15.07.2026

Graz zählt zu den bienenfreundlichsten Städten Europas. Blühende Pflanzen, geringe Pestizidbelastung und gezielt gepflegte Grünflächen bieten ideale Lebensbedingungen. Die Stadt unterstützt Imker mit Standplätzen für Bienenstöcke und setzt auch in der Bienenforschung Maßstäbe. Eine Entdeckungsreise in die faszinierende Welt der Stadtbienen. Bildquelle: ORF/Regine Schöttl

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