Wunderwelt Bienen: Imkern in der StadtJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 516: Wunderwelt Bienen: Imkern in der Stadt
24 Min.Folge vom 15.07.2026
Graz zählt zu den bienenfreundlichsten Städten Europas. Blühende Pflanzen, geringe Pestizidbelastung und gezielt gepflegte Grünflächen bieten ideale Lebensbedingungen. Die Stadt unterstützt Imker mit Standplätzen für Bienenstöcke und setzt auch in der Bienenforschung Maßstäbe. Eine Entdeckungsreise in die faszinierende Welt der Stadtbienen. Bildquelle: ORF/Regine Schöttl
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