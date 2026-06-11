Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unser Österreich

Ein See für drei Staaten - Der Bodensee als Gemeinschaftsbesitz

ORF IIIStaffel 1Folge 511vom 11.06.2026
Ein See für drei Staaten - Der Bodensee als Gemeinschaftsbesitz

Ein See für drei Staaten - Der Bodensee als GemeinschaftsbesitzJetzt kostenlos streamen

Unser Österreich

Folge 511: Ein See für drei Staaten - Der Bodensee als Gemeinschaftsbesitz

26 Min.Folge vom 11.06.2026

Österreich, Deutschland und die Schweiz teilen den Bodensee, doch über die genaue Grenzziehung herrscht seit Jahrzehnten Uneinigkeit. Trotz dieser offenen Frage gelingt die Zusammenarbeit der Anrainer gut: Sie koordinieren Fischerei, Fischzucht, Wasserqualität, Schifffahrt, Liegeplätze sowie die Aufgaben von Seepolizei und Wasserrettung und zeigen damit praktische Kooperation über politischen Differenzen. Bildquelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Unser Österreich
ORF III
Unser Österreich

Unser Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen