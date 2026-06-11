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Unser Österreich
Folge 511: Ein See für drei Staaten - Der Bodensee als Gemeinschaftsbesitz
26 Min.Folge vom 11.06.2026
Österreich, Deutschland und die Schweiz teilen den Bodensee, doch über die genaue Grenzziehung herrscht seit Jahrzehnten Uneinigkeit. Trotz dieser offenen Frage gelingt die Zusammenarbeit der Anrainer gut: Sie koordinieren Fischerei, Fischzucht, Wasserqualität, Schifffahrt, Liegeplätze sowie die Aufgaben von Seepolizei und Wasserrettung und zeigen damit praktische Kooperation über politischen Differenzen. Bildquelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg
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