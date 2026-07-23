Unser Österreich
Folge 520: Pferdeland Salzburg
29 Min.Folge vom 23.07.2026
Pferde haben in Salzburg seit Jahrhunderten einen besonderen Stellenwert. Von der traditionsreichen Norikerzucht über Reitsport und Brauchtum bis hin zum Einsatz als Arbeits-, Kutsch- oder Schlittenpferde prägen sie das Land bis heute und sind dabei auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Bildquelle: ORF/Landesstudio Salzburg/Christina Hanke
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