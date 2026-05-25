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Wildnis im Schilf: Nationalpark Neusiedler See Seewinkel

ORF IIIStaffel 1Folge 505vom 25.05.2026
Wildnis im Schilf: Nationalpark Neusiedler See Seewinkel

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Folge 505: Wildnis im Schilf: Nationalpark Neusiedler See Seewinkel

26 Min.Folge vom 25.05.2026

Der Neusiedler See ist Österreichs größter See und beherbergt Europas zweitgrößten Schilfbestand. In der trockenen, heißen Steppenlandschaft nahe Wien entsteht ein dichter Schilfdschungel mit einer riesigen Vogelkolonie. Die Doku „Wildnis im Schilf“ zeigt seltene Tiere wie Rohrhirsche und begleitet Kamerateams, die mit Leitern, Flugzeug und Drohnen die schwer zugängliche Kernzone des Nationalparks erkunden. Bildquelle: Cosmos Factory/ORF

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