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Folge 505: Wildnis im Schilf: Nationalpark Neusiedler See Seewinkel
26 Min.Folge vom 25.05.2026
Der Neusiedler See ist Österreichs größter See und beherbergt Europas zweitgrößten Schilfbestand. In der trockenen, heißen Steppenlandschaft nahe Wien entsteht ein dichter Schilfdschungel mit einer riesigen Vogelkolonie. Die Doku „Wildnis im Schilf“ zeigt seltene Tiere wie Rohrhirsche und begleitet Kamerateams, die mit Leitern, Flugzeug und Drohnen die schwer zugängliche Kernzone des Nationalparks erkunden. Bildquelle: Cosmos Factory/ORF
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