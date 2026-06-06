Österreichs Vermesser – Von der Messlatte zum SatellitenJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 508: Österreichs Vermesser – Von der Messlatte zum Satelliten
45 Min.Folge vom 06.06.2026
Die Doku von Alexander und Nadeschda Schukoff zeigt die Bedeutung moderner Vermessung, die unsere Orientierung im Alltag erst möglich macht. Sie zeichnet die Entwicklung des Berufsbildes von den ersten Katastern bis hin zur Satellitentechnologie nach und gewährt seltene Einblicke in vielfältige Einsatzbereiche – vom Tunnelbau über Luftvermessung und Bahnstrecken bis hin zu Forschung und Denkmaldokumentation. Dabei wird deutlich, welche zentrale Rolle präzise Geodaten für unsere moderne Gesellschaft spielen. Bildquelle: ALEXANDER SCHUKOFF FILM/ORF
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