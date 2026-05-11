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Geschichte bewahren: Restauratorinnen in Wien

ORF IIIStaffel 1Folge 503vom 11.05.2026
Geschichte bewahren: Restauratorinnen in Wien

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Folge 503: Geschichte bewahren: Restauratorinnen in Wien

25 Min.Folge vom 11.05.2026

Sie arbeiten auf Gerüsten, in Werkstätten und Museumskellern – Restauratorinnen bewahren Kulturschätze für kommende Generationen. Durch ihre Hände gehen Werke von unschätzbarem Wert: Gemälde von Peter Paul Rubens, kostbares Porzellan aus der Zeit Maria Theresias oder jahrhundertealte Reliquien. Der Film zeigt ihre präzise Arbeit und die besondere Beziehung zu den Objekten. Bildquelle: ORF/Landesstudio Wien

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