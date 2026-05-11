Geschichte bewahren: Restauratorinnen in WienJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 503: Geschichte bewahren: Restauratorinnen in Wien
25 Min.Folge vom 11.05.2026
Sie arbeiten auf Gerüsten, in Werkstätten und Museumskellern – Restauratorinnen bewahren Kulturschätze für kommende Generationen. Durch ihre Hände gehen Werke von unschätzbarem Wert: Gemälde von Peter Paul Rubens, kostbares Porzellan aus der Zeit Maria Theresias oder jahrhundertealte Reliquien. Der Film zeigt ihre präzise Arbeit und die besondere Beziehung zu den Objekten. Bildquelle: ORF/Landesstudio Wien
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