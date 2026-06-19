Unser Österreich
Folge 512: Schutzhütten in Tirol
46 Min.Folge vom 19.06.2026
Viele hochalpine Schutzhütten in Tirol sind über 100 Jahre alt und gelten als bedeutende Zeugnisse der frühen Alpingeschichte. Einige werden nun unter Denkmalschutz gestellt, darunter die Berliner Hütte in den Zillertaler Alpen, die als prachtvoller Bau aus der Jahrhundertwende an ein Grandhotel erinnert. Die Doku zeigt den Umgang mit diesen historischen Hütten, die Herausforderungen von Sanierungen im Hochgebirge und die Frage, wie zukünftige Hütten gebaut werden sollen - traditionell oder experimentell. Bildquelle: ORF/Landesstudio Tirol
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