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Schutzhütten in Tirol

ORF IIIStaffel 1Folge 512vom 19.06.2026
Schutzhütten in Tirol

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Folge 512: Schutzhütten in Tirol

46 Min.Folge vom 19.06.2026

Viele hochalpine Schutzhütten in Tirol sind über 100 Jahre alt und gelten als bedeutende Zeugnisse der frühen Alpingeschichte. Einige werden nun unter Denkmalschutz gestellt, darunter die Berliner Hütte in den Zillertaler Alpen, die als prachtvoller Bau aus der Jahrhundertwende an ein Grandhotel erinnert. Die Doku zeigt den Umgang mit diesen historischen Hütten, die Herausforderungen von Sanierungen im Hochgebirge und die Frage, wie zukünftige Hütten gebaut werden sollen - traditionell oder experimentell. Bildquelle: ORF/Landesstudio Tirol

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