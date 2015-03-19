Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 1vom 19.03.2015
Folge 1: Spektakuläre Verbrechen

46 Min.Folge vom 19.03.2015Ab 12

In der heutigen Ausgabe von "Unsere besten Fälle - K 11" blicken Alexandra Rietz und Michael Naseband auf ein besonders spektakuläres Verbrechen zurück: eine Einbruchsserie mit aufgesprengten Safes. Schon bald werden diese Ermittlungen für einen der Kommissare höchst gefährlich!

