Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Unsere besten Fälle - K11

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 20vom 06.11.2019
Alex Rietz im Gefühlschaos

Alex Rietz im GefühlschaosJetzt kostenlos streamen

Unsere besten Fälle - K11

Folge 20: Alex Rietz im Gefühlschaos

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Alex Rietz steht im Mittelpunkt dieses Falls. Zwei Gefängnisinsassen brechen aus - einer davon ein junger Mann, zu dem Alex eine besondere Beziehung hat. Denn der Sohn einer Mafia-Familie war in sie verliebt. Und auch Alex lässt der Mann nicht kalt. Wie geht die Kommissarin im echten Leben mit solchen Gefühlen um? Das und noch mehr spannendes Hintergrundwissen zur Polizeiarbeit gibt es bei "K11 Spezial: Die besten Fälle"." Rechte: Sat.1 Gold

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Unsere besten Fälle - K11
SAT.1 GOLD

Unsere besten Fälle - K11

Alle 1 Staffeln und Folgen