Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Undercover in einem BordellJetzt kostenlos streamen
Unsere besten Fälle - K11
Folge 10: Undercover in einem Bordell
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In dieser Ausgabe von "K 11 Spezial: Die besten Fälle" muss Alexandra Rietz undercover in einem Bordell ermitteln - eine Bardame und eine Prostituierte sind dort spurlos verschwunden. Auch im echten Leben hat die Kommissarin schon in Freudenhäusern ermitteln müssen und weiß: "Wenn man als Polizistin in einem Bordell Kontrollen macht, ist das den Freiern unglaublich peinlich. Wirklich, die sterben - die wollen einfach nicht, dass eine Frau weiß, dass sie ein Puff-Gänger sind." Rechte: Sat.1 Gold
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Unsere besten Fälle - K11
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sat.1 Gold