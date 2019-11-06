Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Unsere besten Fälle - K11
Folge 12: Selbstjustiz
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Das K 11 bekommt es mit mehreren Fällen von Selbstjustiz zu tun: Die Täter legen ihre Opfer demonstrativ vor dem Kommissariat ab, und den Beamten gelingt es nicht, die Verantwortlichen dingfest zu machen. Irgendjemand muss ihnen interne Informationen zukommen lassen. Alexandra Rietz und Michael Naseband ermitteln unter ihren eigenen Kollegen. Rechte: Sat.1 Gold
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold