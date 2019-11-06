Staffel 1Folge 19vom 06.11.2019
Folge 19: Kriminalkommissarin in Gefahr
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Alex Rietz gerät in große Gefahr. Zwei Männer werden von Alex und Robert überrascht, als sie einen China-Markt überfallen. Kurzerhand entführen die Einbrecher die Kriminalkommissarin. Wie es Alex Rietz gelingt aus den Fängen der Verbrecher zu entkommen und wie die Polizeiarbeit der Kollegen dabei aussieht, das erzählen die K11-Kommissare noch einmal aus erster Hand. Rechte: Sat.1 Gold
