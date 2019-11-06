Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere besten Fälle - K11

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Die Entführung der kleinen Anna

Die Entführung der kleinen AnnaJetzt kostenlos streamen

Folge 6: Die Entführung der kleinen Anna

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Michael Naseband erinnert sich an den Fall der achtjährigen Anna, die auf dem Schulweg entführt wurde. Die Kidnapper forderten ein hohes Lösegeld von den Eltern. Zwar gelang es den Kommissaren, schnell einen Verdächtigen festzunehmen, doch die Nerven aller Beteiligten lagen längst blank. Rechte: Sat.1 Gold

