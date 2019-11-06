Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Unsere besten Fälle - K11
Folge 8: Mutter gesucht
Ab 12
Die Kommissare werden zu einem Wohnungsbrand gerufen. Ein Vierjähriger wird mit einer Rauchvergiftung geborgen. Doch von der Mutter keine Spur. Ist sie mit ihrem neuen Freund nach Spanien abgehauen oder wurde sie womöglich Opfer eines grausamen Gewaltverbrechens? Während die Kommissare unter Hochdruck ermitteln, kümmert sich Michael Naseband um ein 14-jähriges Mädchen, das betteln muss, um sich seinen Lebensunterhalt zu sichern. Rechte: Sat.1 Gold
