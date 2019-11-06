Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere besten Fälle - K11

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Mutter gesucht

Folge 8: Mutter gesucht

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Kommissare werden zu einem Wohnungsbrand gerufen. Ein Vierjähriger wird mit einer Rauchvergiftung geborgen. Doch von der Mutter keine Spur. Ist sie mit ihrem neuen Freund nach Spanien abgehauen oder wurde sie womöglich Opfer eines grausamen Gewaltverbrechens? Während die Kommissare unter Hochdruck ermitteln, kümmert sich Michael Naseband um ein 14-jähriges Mädchen, das betteln muss, um sich seinen Lebensunterhalt zu sichern. Rechte: Sat.1 Gold

