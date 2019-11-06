Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere besten Fälle - K11

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 14vom 06.11.2019
Mitbewohner unter Verdacht

Folge 14: Mitbewohner unter Verdacht

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Im Wald wird die Leiche einer Frau gefunden. Zunächst vermuten die Kommissare, dass ihr Mitbewohner der Täter ist, denn die Frau ignorierte seine Annäherungsversuche. Doch der Mann ist unschuldig. Im zweiten Fall gerät eine Fahrzeugüberprüfung außer Kontrolle: Der Laderaum des LKW beherbergt eine Leiche. Rechte: Sat.1 Gold

