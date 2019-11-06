Staffel 1Folge 18vom 06.11.2019
Ein lebensgefährlicher BluffJetzt kostenlos streamen
Unsere besten Fälle - K11
Folge 18: Ein lebensgefährlicher Bluff
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein Mann wird in einem alten Fabrikgebäude tot aufgefunden, gefesselt an einen Stuhl, nur in Unterhose und mit einer Spielkarte im Mund. Michael Nasebands Informant Paluschke wird verkabelt in die Pokerrunde eingeschleust. Ein lebensgefährlicher Bluff? Wie geht die Polizei in so einem Fall vor? Das und noch mehr Hintergrundwissen zur echten Polizeiarbeit gibt es wieder in dieser Spezialsendung. Rechte: Sat.1 Gold
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere besten Fälle - K11
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold