Unsere besten Fälle - K11

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Mord an einer Altenpflegerin

Folge 3: Mord an einer Altenpflegerin

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Michael Naseband und Alexandra Rietz blicken auf den Mord an einer Altenpflegerin zurück. Die Frau war offenbar ins Visier eines Stalkers geraten, der nun von der Bildfläche verschwunden ist. Außerdem erklären die Kommissare, wie sie vorgehen, wenn sie am Fundort einer Leiche eintreffen. Rechte: Sat.1 Gold

