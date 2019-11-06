Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Folge 3: Mord an einer Altenpflegerin
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Michael Naseband und Alexandra Rietz blicken auf den Mord an einer Altenpflegerin zurück. Die Frau war offenbar ins Visier eines Stalkers geraten, der nun von der Bildfläche verschwunden ist. Außerdem erklären die Kommissare, wie sie vorgehen, wenn sie am Fundort einer Leiche eintreffen. Rechte: Sat.1 Gold
