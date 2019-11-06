Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Unsere besten Fälle - K11
Folge 11: Fatale Geiselnahme
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein Maskierter überfällt ein Juweliergeschäft und nimmt mehrere Geiseln. Er hat nur eine einzige Forderung, doch als es zum Geiselaustausch kommen soll, unterläuft den Beamten ein folgenschwerer Fehler. Kommissar Michael Naseband berichtet, welche Pannen ihm bei seiner Arbeit bereits unterlaufen sind. Rechte: Sat.1 Gold
Unsere besten Fälle - K11
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold