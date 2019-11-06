Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere besten Fälle - K11

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 17vom 06.11.2019
Undercover im Swingerclub

Folge 17: Undercover im Swingerclub

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In dieser Folge erzählt Alex Rietz von einer ihrer ungewöhnlichsten Mordermittlungen. Um herauszufinden, wer hinter dem Tod zweier junger Frauen steckt, geht die Kriminalkommissarin undercover in einen Swingerclub. Es stellt sich heraus: Die beiden braven Angestellten führten ein erotisches Doppelleben. Rechte: Sat.1 Gold

