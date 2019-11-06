Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere besten Fälle - K11

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Drei Schwerverbrecher auf der Flucht

Folge 5: Drei Schwerverbrecher auf der Flucht

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Auch Polizisten haben in brenzligen Situationen Angst, wie die Kommissare Alexandra Rietz und Michael Naseband zugeben. Heute erinnern sie sich an einen Fall, in dem drei Schwerverbrecher auf einem Gefangenentransport die Flucht gelang. Am Tatort finden sie zwei schwerverletzte JVA-Beamte vor, der dritte Beamte ist tot. Eine Großfahndung nach den Flüchtigen wird eingeleitet. Rechte: Sat.1 Gold

