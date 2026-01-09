Unsere kleine Farm
Folge 10: Der Waschbär
47 Min.Folge vom 09.01.2026
Auf dem Heimweg findet Mary einen kleinen Waschbären. Da erst kürzlich die Lieblingspuppe ihrer Schwester Laura kaputtgegangen ist, beschließt Mary, ihr den Bären zu schenken. Zunächst findet jeder den Kleinen putzig - doch dann überfällt der Schlingel den Hühnerstall. Als er auch noch Laura beißt, wird es gefährlich: Es besteht Tollwutverdacht, und Charles muss das Tier töten. Hat sich Laura infiziert?
