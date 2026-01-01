Unsere kleine Farm
Folge 16: Ehekrach bei Oleson
47 Min.
Die Spannungen im Hause Oleson erreichen einen neuen Höhepunkt. Als Mrs. Ingalls wie üblich den Korb mit den Eiern abliefert, behauptet Mrs. Oleson, sie wären wesentlich kleiner ausgefallen als sonst. Mr. Oleson widerspricht seiner Frau - und damit ist der Krach da. Er packt seine Koffer und zieht ins Hotel. Nun befürchtet die ganze Stadt, dass es den Laden "Oleson's Mercantile" bald nicht mehr geben wird. Die Ingalls machen einen letzten Versuch, den Streit zu schlichten ...
Unsere kleine Farm
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH