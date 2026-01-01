Unsere kleine Farm
Folge 2: Der erste Schultag
47 Min.Folge vom 05.01.2026
Für die beiden älteren Töchter der Ingalls, Mary und Laura, beginnt der Ernst des Lebens - die Schule. Zwar holen sie in kürzester Zeit den Unterrichtsstoff auf, trotzdem haben die beiden Mädchen eine harte Zeit: Wegen ihrer ländlichen Kleidung werden sie von ihren unbarmherzigen Mitschülern herb verspottet. Besonders die böse Nellie Oleson lässt an den beiden kein gutes Haar. Schließlich findet der erste Elternabend statt. Dabei erleben nicht wenige Beteiligte eine Überraschung.
