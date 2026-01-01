Unsere kleine Farm
Folge 3: Weiter Weg
47 Min.Folge vom 06.01.2026
Die erste Ernte steht bevor. Voller Vorfreude auf den Ertrag schmieden die Ingalls Pläne, was sie mit dem vielen Geld alles anschaffen wollen. Doch dann macht ein schweres Unwetter alle Pläne zunichte. Das Wetter vernichtet die gesamte Ernte. Um seine Familie durch den Winter zu bringen, verdingt sich Charles in einem Steinbruch. Die Arbeitsbedingungen sind alles andere als ungefährlich. Bei einer Explosion kommt Charles' neuer Freund Ken Peters ums Leben.
Unsere kleine Farm
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH