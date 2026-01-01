Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Erste Liebe

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 5vom 07.01.2026
Erste Liebe

Erste LiebeJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 5: Erste Liebe

47 Min.Folge vom 07.01.2026

Laura Ingalls hat sich Hals über Kopf in ihren wesentlich älteren Mitschüler Johnny Johnson verliebt. Obwohl Johnny sie in keiner Weise ermutigt, versucht Laura alles, um ihren Schwarm auf sich aufmerksam zu machen. Doch Johnny interessiert sich mehr für eine andere - und das ist ausgerechnet Lauras Schwester Mary. Schließlich bittet Johnny Mary darum, ihm Nachhilfeunterricht im Lesen und Schreiben zu geben. Zwischen den Schwestern kommt es zu einer heftigen Krise.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen