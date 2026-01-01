Unsere kleine Farm
Folge 5: Erste Liebe
47 Min.Folge vom 07.01.2026
Laura Ingalls hat sich Hals über Kopf in ihren wesentlich älteren Mitschüler Johnny Johnson verliebt. Obwohl Johnny sie in keiner Weise ermutigt, versucht Laura alles, um ihren Schwarm auf sich aufmerksam zu machen. Doch Johnny interessiert sich mehr für eine andere - und das ist ausgerechnet Lauras Schwester Mary. Schließlich bittet Johnny Mary darum, ihm Nachhilfeunterricht im Lesen und Schreiben zu geben. Zwischen den Schwestern kommt es zu einer heftigen Krise.
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH