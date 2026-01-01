Unsere kleine Farm
Folge 13: Lauras Eifersucht (1)
54 Min.
Zur großen Freude von Charles Ingalls bringt seine Frau Caroline endlich einen Sohn zur Welt. Laura nimmt das Getue, das ihr Vater um den Neugeborenen macht, mit reichlich gemischten Gefühlen auf. Sie findet das schlicht übertrieben. Doch die Freude der Eltern über den männlichen Familienzuwachs währt nicht lange: Das Kind wird schwer krank. Die Ingalls machen sich auf nach Mankato, wo die medizinische Versorgung besser ist ...
