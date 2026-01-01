Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Lauras Eifersucht (1)

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 13
Lauras Eifersucht (1)

Lauras Eifersucht (1)Jetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 13: Lauras Eifersucht (1)

54 Min.

Zur großen Freude von Charles Ingalls bringt seine Frau Caroline endlich einen Sohn zur Welt. Laura nimmt das Getue, das ihr Vater um den Neugeborenen macht, mit reichlich gemischten Gefühlen auf. Sie findet das schlicht übertrieben. Doch die Freude der Eltern über den männlichen Familienzuwachs währt nicht lange: Das Kind wird schwer krank. Die Ingalls machen sich auf nach Mankato, wo die medizinische Versorgung besser ist ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen