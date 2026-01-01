Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Der Gaukler

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 19vom 16.01.2026
Der Gaukler

Der GauklerJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 19: Der Gaukler

47 Min.Folge vom 16.01.2026

Der Gaukler William O'Hara hat seinen Zirkuswagen vor dem Haus der Ingalls aufgestellt. Mit einem sprechenden Raben und seinen Zaubertricks fasziniert er die Kinder. Doch nicht nur die Kleinen sind für Gaukeleien empfänglich: Als Mrs. Oleson von einem Wundermittel erfährt, das der Gaukler besitzen soll, will sie ihre akute Blinddarmentzündung damit heilen. Dr. Baker weiß, dass das Wundermittel nur aus Zucker und Brausepulver besteht, ist gegen Wunderglauben aber machtlos ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen