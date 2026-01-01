Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Geburstagsfeier

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 6
Geburstagsfeier

GeburstagsfeierJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 6: Geburstagsfeier

47 Min.

Maddie hat Kinder und Enkel, die in den letzten Jahren so gut wie nie zu Besuch kamen. Das ärgert sie, und deshalb greift sie auf einen Trick zurück: Mit Hilfe von Dr. Baker und den Ingalls organisiert sie ihre eigene Bestattung. Selbstverständlich erscheinen nun alle ihre Kinder und Kindeskinder pünktlich zur Trauerfeier, in die sich Maddie unauffällig gemischt hat. Schließlich lässt sie die Maske fallen - und liest ihren Angehörigen ordentlich die Leviten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen