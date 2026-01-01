Unsere kleine Farm
Folge 6: Geburstagsfeier
47 Min.
Maddie hat Kinder und Enkel, die in den letzten Jahren so gut wie nie zu Besuch kamen. Das ärgert sie, und deshalb greift sie auf einen Trick zurück: Mit Hilfe von Dr. Baker und den Ingalls organisiert sie ihre eigene Bestattung. Selbstverständlich erscheinen nun alle ihre Kinder und Kindeskinder pünktlich zur Trauerfeier, in die sich Maddie unauffällig gemischt hat. Schließlich lässt sie die Maske fallen - und liest ihren Angehörigen ordentlich die Leviten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere kleine Farm
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH