Unsere kleine Farm
Folge 11: Eine Glocke für Walnut Grove
47 Min.
Reverend Alden aus Walnut Grove schlägt vor, endlich eine Kirchenglocke anzuschaffen. Da die Gemeinde kein Geld für eine solche Ausgabe hat, macht Ladenbesitzerin Mrs. Oleson ein Angebot: Sie wird die Glocke stiften, wenn der Spender mit einer Gedenktafel geehrt wird. Dieser Vorschlag spaltet die Gemeinde in zwei sich entschieden bekämpfende Lager. Schließlich aber hat der stumme Kupferschmied Tinker Jones eine andere Idee - und die eitle Mrs. Oleson das Nachsehen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere kleine Farm
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH