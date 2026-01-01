Unsere kleine Farm
Folge 18: Die Seuche
47 Min.Folge vom 15.01.2026
Ein unerklärlicher Fieberanfall macht einigen Farmern von Walnut Grove zu schaffen. Als es nach kurzer Zeit zum ersten Todesfall kommt, ahnt Dr. Baker Schlimmes: Es muss sich um eine Typhus-Epidemie handeln. Sein Verdacht bestätigt sich. Schon nach wenigen Tagen zählt die Stadt elf kritische Krankheitsfälle. Dr. Baker, Charles und Reverend Alden richten in der Kirche eine Intensivstation ein. Auf der Suche nach der Ursache für die Seuche kommt Charles ein Zufall zu Hilfe ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
