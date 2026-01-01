Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Lehrerin von Walnut Grove, Miss Beadle, gibt bekannt, dass der Gewinner des diesjährigen Geschichtstests eine kostbare Sonderausgabe von Websters Wörterbuch erhält. Für Mary steht sofort fest, dass sie diesen Preis unbedingt gewinnen will. Um ihre Schwester nicht zu stören, lernt sie nachts im Stall. Dabei schläft sie schließlich vor Übermüdung ein. Als die Öllampe umfällt, steht plötzlich der Stall in Flammen. Ein dramatischer Kampf um das Leben des Mädchens beginnt.

