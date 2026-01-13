Unsere kleine Farm
Folge 14: Lauras Eifersucht (2)
41 Min.Folge vom 13.01.2026
Wegen ihrer Eifersucht fühlt sich Laura mitschuldig am Tod ihres kleinen Bruders. Sie geht allein in die Berge, um Gott einen Handel vorzuschlagen: Wenn der Allmächtige ihren verzweifelten Eltern den Sohn wieder zurückgibt, will sie dafür bei Gott bleiben. In den Bergen trifft Laura auf den Einsiedler Jonathan. Die beiden zünden ein Feuer an, um Gott auf sich aufmerksam zu machen. Doch anstelle von Gott kommt Charles Ingalls, der seine Tochter inzwischen schon verzweifelt sucht.
Unsere kleine Farm
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH