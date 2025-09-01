Zum Inhalt springenBarrierefrei
Was kann Zukunft?

Staffel 1Folge 1vom 01.09.2025
4 Min.Folge vom 01.09.2025

KI-Agenten übernehmen heute Aufgaben wie Codieren, Kundenservice oder Produktionsplanung und agieren dabei eigenständig mit Zielen, Gedächtnis und Systemanbindung. Sie finden Einsatz in Haushaltsgeräten, Preisgestaltung, Logistik und Qualitätskontrolle. Besonders leistungsfähig sind Multi-Agenten-Systeme, die wie Teams zusammenarbeiten – dabei bleiben jedoch Fragen nach ethischen Grenzen und Transparenz offen.

