Was kann Zukunft?
4 Min.Folge vom 01.09.2025
KI-Agenten übernehmen heute Aufgaben wie Codieren, Kundenservice oder Produktionsplanung und agieren dabei eigenständig mit Zielen, Gedächtnis und Systemanbindung. Sie finden Einsatz in Haushaltsgeräten, Preisgestaltung, Logistik und Qualitätskontrolle. Besonders leistungsfähig sind Multi-Agenten-Systeme, die wie Teams zusammenarbeiten – dabei bleiben jedoch Fragen nach ethischen Grenzen und Transparenz offen.
