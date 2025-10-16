Europas Raumfahrt: Stärker als du denkstJetzt kostenlos streamen
Was kann Zukunft?
Folge 12: Europas Raumfahrt: Stärker als du denkst
9 Min.Folge vom 16.10.2025
Europa ist in der Raumfahrt stärker, als viele denken: Deutschland, Frankreich und Italien bauen Raketen und Satelliten, starten vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou (Französisch-Guayana) und liefern mit Programmen wie Copernicus weltweit wichtige Klimadaten. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) entwickelt Schlüsseltechnik, neue Firmen bringen Tempo.
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Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: LOOKAUT