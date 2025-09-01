Zum Inhalt springenBarrierefrei
Was kann Zukunft?

Feststoffbatterien & Co.: Was ist die Zukunft der Batterietechnologie?

Staffel 1Folge 3vom 01.09.2025
Feststoffbatterien & Co.: Was ist die Zukunft der Batterietechnologie?

Folge 3: Feststoffbatterien & Co.: Was ist die Zukunft der Batterietechnologie?

7 Min.Folge vom 01.09.2025

Batterietechnologien entwickeln sich rasant weiter: Neben Lithium-Ionen-Akkus entstehen Feststoff-, Magnesium-Ionen-, Natrium-Ionen-, Wasser- und sogar Nuklear-Batterien. Sie versprechen mehr Sicherheit, Nachhaltigkeit, geringere Kosten oder längere Laufzeiten, stoßen aber teils noch auf technische Hürden. Diese Innovationen könnten in den nächsten Jahren zentrale Rollen in Mobilität, Energieversorgung und Elektronik übernehmen.

