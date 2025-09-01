Zum Inhalt springenBarrierefrei
Was kann Zukunft?

Humanoide Roboter aus Europa: Neura Robotics & Neo erobern den Haushalt

Joyn PartnersStaffel 1Folge 10vom 01.09.2025
Humanoide Roboter aus Europa: Neura Robotics & Neo erobern den Haushalt

5 Min.Folge vom 01.09.2025

Roboter, die sprechen, greifen und sogar lächeln – das klingt nach Zukunftsmusik, oder? Doch Europa will in der Roboterrevolution ganz vorne mitspielen. Haushaltsroboter von Neura Robotics und Neo Robot wollen mit den Techgiganten aus den USA und China mithalten. Werden humanoide Roboter schon bald Teil unseres Alltags?

