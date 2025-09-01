Humanoide Roboter aus Europa: Neura Robotics & Neo erobern den HaushaltJetzt kostenlos streamen
Folge 10: Humanoide Roboter aus Europa: Neura Robotics & Neo erobern den Haushalt
5 Min.Folge vom 01.09.2025
Roboter, die sprechen, greifen und sogar lächeln – das klingt nach Zukunftsmusik, oder? Doch Europa will in der Roboterrevolution ganz vorne mitspielen. Haushaltsroboter von Neura Robotics und Neo Robot wollen mit den Techgiganten aus den USA und China mithalten. Werden humanoide Roboter schon bald Teil unseres Alltags?
