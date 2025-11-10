Gefahr Weltraumschrott: So können wir das All aufräumenJetzt kostenlos streamen
Was kann Zukunft?
Folge 14: Gefahr Weltraumschrott: So können wir das All aufräumen
8 Min.Folge vom 10.11.2025
Der Weltraum – faszinierend, unendlich, aber längst kein sauberer Ort mehr. Tausende ausgediente Satelliten, Raketenstufen und Trümmerteile umkreisen die Erde – mit bis zu 28.000 km/h. Wie groß ist die Gefahr des Weltraumschrott wirklich? Und wie kann man dem Müllproblem im All Herr werden?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Was kann Zukunft?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© LOOKAUT