CRISPR erklärt: Was die Gen-Schere wirklich kann
Was kann Zukunft?
Folge 5: CRISPR erklärt: Was die Gen-Schere wirklich kann
9 Min.Folge vom 01.09.2025
Wie weit darf Gen-Wissenschaft gehen, wenn sie Leben retten kann? Ein Baby bekommt wenige Monate nach der Geburt eine maßgeschneiderte Gentherapie – entwickelt in Rekordzeit. Möglich gemacht hat das eine der revolutionärsten Biotech-Erfindungen unserer Zeit: CRISPR. Doch wie funktioniert diese „Genschere“ eigentlich – und wo liegen ihre Chancen und Risiken?
Was kann Zukunft?
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2025
Copyrights:© LOOKAUT