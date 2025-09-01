Zum Inhalt springenBarrierefrei
CRISPR erklärt: Was die Gen-Schere wirklich kann

Joyn PartnersStaffel 1Folge 5vom 01.09.2025
Folge 5: CRISPR erklärt: Was die Gen-Schere wirklich kann

9 Min.Folge vom 01.09.2025

Wie weit darf Gen-Wissenschaft gehen, wenn sie Leben retten kann? Ein Baby bekommt wenige Monate nach der Geburt eine maßgeschneiderte Gentherapie – entwickelt in Rekordzeit. Möglich gemacht hat das eine der revolutionärsten Biotech-Erfindungen unserer Zeit: CRISPR. Doch wie funktioniert diese „Genschere“ eigentlich – und wo liegen ihre Chancen und Risiken?

