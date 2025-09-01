Raumfahrt im Klassenzimmer – Das BOLD Match von Leka Hattori und Markus MooslechnerJetzt kostenlos streamen
Was kann Zukunft?
Folge 7: Raumfahrt im Klassenzimmer – Das BOLD Match von Leka Hattori und Markus Mooslechner
5 Min.Folge vom 01.09.2025
Wenn „Terra“ mehr ist als nur ein Name… Was passiert, wenn ein brasilianisches NASA-Boardmitglied und ein österreichischer Space-Kommunikator feststellen, dass ihre Projekte denselben Namen tragen – und dieselbe Vision? Ist das Zufall oder steckt mehr dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Was kann Zukunft?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© LOOKAUT