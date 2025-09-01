Revolution New Space: Unternehmen im WeltraumJetzt kostenlos streamen
Was kann Zukunft?
Folge 4: Revolution New Space: Unternehmen im Weltraum
7 Min.Folge vom 01.09.2025
"New Space" bezeichnet den Wandel der Raumfahrt hin zu privatwirtschaftlicher Beteiligung, niedrigeren Startkosten und schnelleren Missionen – getrieben von Unternehmen wie SpaceX und Blue Origin. Neben staatlichen Akteuren prägen heute Firmen mit günstigerer Raketen- und Satellitentechnologie den Markt, insbesondere im erdnahen Orbit für Kommunikation, Forschung und Militär.
Was kann Zukunft?
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2025
Copyrights:© LOOKAUT