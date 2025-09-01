Triple Transition: Der Dreifach-Wandel unserer Gesellschaft einfach erklärtJetzt kostenlos streamen
Was kann Zukunft?
Folge 2: Triple Transition: Der Dreifach-Wandel unserer Gesellschaft einfach erklärt
6 Min.Folge vom 01.09.2025
Die Triple Transition beschreibt das Zusammenspiel von Digitalisierung, ökologischer Transformation und sozialer Gerechtigkeit. Sie fordert Unternehmen zu grünen Technologien, neuen Arbeitsmodellen und Weiterbildung auf – trotz technischer und personeller Hürden. Gelingt der Wandel, eröffnet er Chancen für Jobs, gesellschaftliche Fairness und Klimaschutz.
Was kann Zukunft?
