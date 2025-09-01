Zum Inhalt springenBarrierefrei
Was kann Zukunft?

Triple Transition: Der Dreifach-Wandel unserer Gesellschaft einfach erklärt

Joyn PartnersStaffel 1Folge 2vom 01.09.2025
Folge 2: Triple Transition: Der Dreifach-Wandel unserer Gesellschaft einfach erklärt

6 Min.Folge vom 01.09.2025

Die Triple Transition beschreibt das Zusammenspiel von Digitalisierung, ökologischer Transformation und sozialer Gerechtigkeit. Sie fordert Unternehmen zu grünen Technologien, neuen Arbeitsmodellen und Weiterbildung auf – trotz technischer und personeller Hürden. Gelingt der Wandel, eröffnet er Chancen für Jobs, gesellschaftliche Fairness und Klimaschutz.

