E-LKW laden in 30 Minuten? So funktioniert die Revolution bei der LKW-LadeinfrastrukturJetzt kostenlos streamen
Was kann Zukunft?
Folge 6: E-LKW laden in 30 Minuten? So funktioniert die Revolution bei der LKW-Ladeinfrastruktur
9 Min.Folge vom 01.09.2025
Elektroautos sind längst Alltag – doch wie sieht’s mit LKWs aus? Der Güterverkehr verursacht rund ein Drittel der CO₂-Emissionen im Verkehr und ist trotzdem immer noch fast vollständig dieselbetrieben. Warum gibt es noch keine starke Ladeinfrastruktur für E-LKW? Und wie könnten sogenannte Megawatt-Ladestationen das ändern?
Was kann Zukunft?
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2025
Copyrights:© LOOKAUT