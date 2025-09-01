Zum Inhalt springenBarrierefrei
E-LKW laden in 30 Minuten? So funktioniert die Revolution bei der LKW-Ladeinfrastruktur

Joyn PartnersStaffel 1Folge 6vom 01.09.2025
Folge 6: E-LKW laden in 30 Minuten? So funktioniert die Revolution bei der LKW-Ladeinfrastruktur

9 Min.Folge vom 01.09.2025

Elektroautos sind längst Alltag – doch wie sieht’s mit LKWs aus? Der Güterverkehr verursacht rund ein Drittel der CO₂-Emissionen im Verkehr und ist trotzdem immer noch fast vollständig dieselbetrieben. Warum gibt es noch keine starke Ladeinfrastruktur für E-LKW? Und wie könnten sogenannte Megawatt-Ladestationen das ändern?

