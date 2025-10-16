3.200 Megapixel für den Kosmos: Das Vera Rubin Teleskop verändert allesJetzt kostenlos streamen
Was kann Zukunft?
Folge 11: 3.200 Megapixel für den Kosmos: Das Vera Rubin Teleskop verändert alles
8 Min.Folge vom 16.10.2025
Das Vera Rubin Observatory scannt mit der größten Digitalkamera der Welt alle drei Nächte den südlichen Nachthimmel. Es vermisst Raum und Zeit, sucht nach dunkler Materie, dunkler Energie und neuen Himmelskörpern – die Daten werden automatisch ausgewertet und weltweit in Echtzeit geteilt.
