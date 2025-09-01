Supraleiter: Wie das Wundermaterial die Welt revolutionieren könnteJetzt kostenlos streamen
Was kann Zukunft?
Folge 8: Supraleiter: Wie das Wundermaterial die Welt revolutionieren könnte
6 Min.Folge vom 01.09.2025
Supraleiter klingen nach Science-Fiction, sind aber längst Realität. Doch wie genau funktionieren sie, was können sie leisten – und sind sie wirklich die Rettung für unsere überlasteten Stromnetze?
