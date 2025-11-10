Zum Inhalt springenBarrierefrei
Was kann Zukunft?

Künstliche Superintelligenz: Unser Ende oder die Lösung aller Probleme?

Staffel 1Folge 13vom 10.11.2025
Künstliche Superintelligenz: Unser Ende oder die Lösung aller Probleme?

Was kann Zukunft?

Folge 13: Künstliche Superintelligenz: Unser Ende oder die Lösung aller Probleme?

8 Min.Folge vom 10.11.2025

Superintelligenz gilt als nächste Evolutionsstufe der künstlichen Intelligenz – noch weit entfernt, aber nicht unmöglich. Der Weg dorthin führt über AGI – eine KI, die denken kann wie ein Mensch, aber schneller, präziser und vielseitiger. Aktuelle Systeme wie ChatGPT sind noch Spezialisten. AGI aber wäre ein Alleskönner: flexibel, strategisch, lernfähig. Superintelligenz könnte unser Leben grundlegend verbessern – oder zur größten Bedrohung werden. Die Frage ist: Können wir sie bändigen?

Was kann Zukunft?
Was kann Zukunft?

Was kann Zukunft?

