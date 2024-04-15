Wechselspiele: Duo Sonoma in St. CoronaJetzt kostenlos streamen
Wechselspiele in St. Corona
Folge 1: Wechselspiele: Duo Sonoma in St. Corona
Das Gesprächs-Konzertformat „Wechselspiele“ geht in die vierzehnte Runde: Diesmal folgen zwei Schwestern aus Kärnten der Einladung des ORF zu einem exklusiven musikalischen Stelldichein nach St. Corona am Wechsel: Mira Gregoric (Violine) und Sara Gregoric (Gitarre). Bereits seit frühester Kindheit haben die beiden Kärntner Sloweninnen miteinander musiziert. Seit einigen Jahren treten sie als Duo Sonoma auf und haben 2021 ihr erstes Album mit eigenen Kompositionen veröffentlicht. Geprägt durch ihre familiären Wurzeln und beeinflusst von persönlichen Erlebnissen verbinden sie in ihrer musikalischen Sprache eine Vielzahl an Genres: Kärntner-slowenische Melodien finden darin genauso Raum, wie zeitgenössische Musik, Klassik, Jazz- Improvisation und perkussive Elemente. In der Reihe „Wechselspiele – Konzerte in St. Corona“ präsentiert das Duo Sonoma nun sein abwechslungsreiches Repertoire. Kulturmoderatorin Teresa Vogl kommt mit den Künstlerinnen zwischendurch ins Gespräch. Bildquelle: ORF/V-set/Benjamin Paya
