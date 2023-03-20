Wechselspiele: Roland Neuwirth in St. CoronaJetzt kostenlos streamen
Wechselspiele in St. Corona
Folge 69: Wechselspiele: Roland Neuwirth in St. Corona
36 Min.Folge vom 20.03.2023
Wienerlied-Ikone Roland Neuwirth folgt der Einladung des ORF nach St. Corona am Wechsel. Mit seinem unverwechselbaren Stil machte er die Schrammelmusik zum urbanen Pendant des Blues – verwurzelt in Tradition, offen für Gegenwart und Swing. In der Konzertreihe "Wechselspiele" bringt er gemeinsam mit seinen Extremschrammeln Klassiker und Eigenkompositionen auf die Bühne. Unterstützung kommt von den jungen Musiker:innen des "Vorstadtkollektivs". Kulturmoderatorin Teresa Vogl begleitet das musikalische Aufeinandertreffen im Gespräch. Bildquelle: ORF/V-set/Benjamin Paya
