ORF2Staffel 1Folge 70vom 15.05.2023
34 Min.Folge vom 15.05.2023

Die Kultband Garish folgt der Einladung des ORF nach St. Corona am Wechsel. Seit 25 Jahren prägt die burgenländische Formation die österreichische Musikszene mit poetischen Texten und eigenständigem Sound – abseits des Mainstreams, aber stets nah am Publikum. In der Konzertreihe "Wechselspiele" feiern Garish ihr Bühnenjubiläum mit einem besonderen Rückblick auf ein Vierteljahrhundert Bandgeschichte. Kulturmoderatorin Teresa Vogl spricht mit der Band zwischen den Songs über ihre musikalische Reise. Bildquelle: ORF/V-set/Benjamin Paya

