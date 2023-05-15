Wechselspiele: Garish in St. CoronaJetzt kostenlos streamen
Wechselspiele in St. Corona
Folge 70: Wechselspiele: Garish in St. Corona
34 Min.Folge vom 15.05.2023
Die Kultband Garish folgt der Einladung des ORF nach St. Corona am Wechsel. Seit 25 Jahren prägt die burgenländische Formation die österreichische Musikszene mit poetischen Texten und eigenständigem Sound – abseits des Mainstreams, aber stets nah am Publikum. In der Konzertreihe "Wechselspiele" feiern Garish ihr Bühnenjubiläum mit einem besonderen Rückblick auf ein Vierteljahrhundert Bandgeschichte. Kulturmoderatorin Teresa Vogl spricht mit der Band zwischen den Songs über ihre musikalische Reise. Bildquelle: ORF/V-set/Benjamin Paya
Wechselspiele in St. Corona
