Wechselspiele: Ernst Molden und Ursula Strauss in St. CoronaJetzt kostenlos streamen
Wechselspiele in St. Corona
Folge vom 18.07.2025: Wechselspiele: Ernst Molden und Ursula Strauss in St. Corona
Im Frühjahr 2020, in der Zeit des 1. CoV-bedingten Lockdowns, lud der ORF erstmals zu einem Konzertformat der etwas anderen Art nach St. Corona am Wechsel, um Musik in intimem Rahmen vorzustellen. Kulturmoderatorin Teresa Vogl fungiert dabei stellvertretend für das Live-Publikum und kommt mit den Künstlerinnen und Künstlern zwischendurch ins Gespräch. Die ersten Gäste der Reihe waren die Schauspielerin Ursula Strauss und der Songwriter und Dichter Ernst Molden, die seit mehreren Jahren immer wieder zusammenarbeiten und 2020 ihr erstes gemeinsames Album „wüdnis“ veröffentlicht haben. Die Songs, reduziert auf zwei Stimmen und Gitarre, erzählen von der Wildnis in und zwischen den Menschen, vom verkleideten Krieg draußen auf der Gasse und von den Fluchten in die Nacht, in den Wald, in die Liebe. Bildquelle: ORF/phlex film/Pete Winkelhofer